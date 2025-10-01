Çanakkale'de 112 Çağrılarının %52,98'i Asılsız

Valilikten 1 Ocak-31 Ağustos verileri

Çanakkale Valiliği, 1 Ocak ve 31 Ağustos tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin toplam 369 bin 332 çağrıyı karşıladığını açıkladı.

Açıklamada, bu çağrıların 173 bin 679'unun gerçek çağrı olarak kaydedildiği ve ilgili birimlere yönlendirildiği, ancak 195 bin 653'ünün asılsız olduğu belirtildi.

Çağrıların yüzde 52,98'i asılsız ve gereksiz olarak kayıtlara geçti. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çağrılardan 195 bin 653'ü asılsız çağrı olarak kayda geçti. Çağrıların yüzde 52,98'i asılsız ve gereksizdir. Asılsız ve gereksiz çağrılar, gerçek acil durumlara müdahale süresini uzatarak hayat kurtarma şansını azaltıyor ve ekiplerin zamanını boşa harcıyor. 112'yi yalnızca acil durumlar için arayın. Gereksiz aramalar hem yasal işlem hem de idari para cezası ile sonuçlanabilir."

Valilik, vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni yalnızca gerçek acil durumlarda aramaya çağırdı ve gereksiz aramaların hem müdahale sürelerini uzattığını hem de yasal yaptırımlara yol açabileceğini hatırlattı.