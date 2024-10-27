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Çanakkale'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, yetkililerden olumsuz bir ihbar bulunmamakta.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:47
Çanakkale'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Çanakkale'de Deprem Şoku

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 17.56'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre, depremin merkez üssü Ayvacık ilçesi olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 9,02 kilometre olarak kaydedildi.

Vali Toraman'dan Açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ile ilgili olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz ve takibimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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