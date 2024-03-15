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Çanakkale'de göçmen botu battı, 2 bebek yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot battı.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:32
Çanakkale'de göçmen botu battı, 2 bebek yaşamını yitirdi

 Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 4 kişi sağ kurtarıldı, ancak 2 bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 4 kişi sağ kurtarıldı, ancak 2 bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını belirtti ve olay yerine sevk edildiğini ifade etti.

Aktaş, kurtarılanların sahile çıkarılmaya çalışıldığını ancak sayının tam netleştirilemediğini aktardı. Arama kurtarma ekipleri, tercüman aracılığıyla kalanların sayısını belirlemeye çalışıyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ve düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yerde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

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