Çanakkale'de İklim Krizi Çalıştayı: Afetler, Yangınlar ve Müsilaj

Çanakkale'de İklim Krizi Çalıştayı

Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen "Çanakkale'de İklim Krizi: Afetler, Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı"nda akademisyenler, yerel yöneticiler ve öğrenciler bir araya geldi. Çalıştayda iklim değişikliğinin yerel ve bölgesel etkileri, olası riskler ile çözüm önerileri tartışıldı.

Prof. Dr. Murat Türkeş: İklim değişikliğinde kritik eşiğe dikkat

Oğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, "İklim Değişikliği, Ekstrem Hava ve İklim Olayları ve Afetler" başlıklı sunumunda küresel yüzey sıcaklıklarındaki hızlı artışa vurgu yaptı. Türkeş, 2023'te 1,5 santigrat derece küresel ısınma eşiğine yaklaşıldığını, 2024'ün hem küresel ortalama aletli yüzey hava sıcaklıkları açısından en sıcak yıl hem de 1,5 santigrat derece küresel ısınma eşiğinin ilk kez aşıldığı yıl olduğunu söyledi.

Türkeş ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı: "Çok sıcak bölgeler olduğu gibi normalinden çok soğuk bölgeler de var. Bunun küresel ortalamaya yansıması da belki 2025 yılında 1,5 santigrat derece küresel ısınma eşiğinin aşılmayacağı anlamına gelebilir."

Prof. Dr. Doğanay Tolunay: Orman yangınlarında artış

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ise "İklim Krizi ve Orman Yangınları" başlıklı sunumunda, sadece Türkiye'de değil dünyada da orman yangınlarında artış gözlendiğini belirtti. Tolunay, son 5-6 yıldır yangın sayısının ve yanan alan miktarının arttığına dikkat çekti ve şu ifadeyi kullandı: "Yanan alan miktarı da artıyor. Peki iklim değişikliği mi yangınları çıkarıyor? Hayır. İklim değişikliği yangını çıkarmaz ama yangına elverişli koşulları artırır. Sonrasında da başlayan yangınlar, iklim değişikliğinin hazırladığı koşullarda çok geniş alanlara yayılır."

Prof. Dr. Yeşim Büyükateş: Müsilaj Marmara'dan gelip Çanakkale'ye taşınmıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, deniz suyu sıcaklıklarında ortalama 0,4 derecelik bir artış olduğunu ve Akdeniz havzasının yüzde 20 daha hızlı ısındığını vurguladı. Bu ısınmanın yağış rejimini de etkilediğini aktardı.

Büyükateş, müsilaj oluşumuna ilişkin çalışmaları anlatarak şunları kaydetti: "Genel kanı, müsilajın Marmara Denizi'nde başladığı, akıntılar yoluyla Çanakkale Boğazı'na taşındığı yönünde. Biz de bunu sorguladık. Örnekleme alanı belirledik. Hem genetik çalışmalarımızla hem de mikroskobik çalışmalarımızla Bandırma Körfezi içeriğinin kamçılı mikroskobik alglerden Alexandrium türünün oluşturduğu bir müsilaj yoğunluğu olduğunu gördük. Bu tür, zaman zaman toksin de oluşturan bir tür. Çanakkale Boğazı'nda ise Güzelyalı ve Dardanos'ta inceleme yaptık ve türlerde farklılıklar gördük. Diatom gruplarını gözlemledik. Farklı besin öğelerine ihtiyaç duyan organizmalar. Ayrıca farklı renk pigmentlerine sahip, fotosentez mekanizmaları farklı. Ayrıca bir kısmı da zincir oluşturabilen türler. Çanakkale Boğazı'ndaki oluşumun Marmara'dan gelen akıntılarla değil, kendi bölgesel oluşumunda olduğunu ispatlamış olduk."

Çalıştaya katılanlar

Çalıştaya Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Evren Karayel Gökkaya, Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Onur Sinan Türkmen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, yerel önlemler ve bilimsel çalışmaların önceliklendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

