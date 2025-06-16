Çanakkale'de Korkunç Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Feci Kaza

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay, Ezine'den Geyikli istikametine seyir eden bir aracın karşı yönden gelen başka bir araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Detaylar

Edinilen bilgilere göre, Şaban Yılmaz (41) yönetimindeki 17 ACU 684 plakalı ticari araç, Aladağ köyü civarında, Erol Uysal (46) tarafından sürülen 17 EY 439 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybedenler

Kazada Erol Uysal ve yanında bulunan annesi Hatice Uysal olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü Şaban Yılmaz ise, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.