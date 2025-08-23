DOLAR
Çanakkale'de Orman Yangını 150 Ağaçlı Zeytinliği Teğet Geçti

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını, düzenli bakımı yapılan 4,5 dönümlük zeytinlikteki 150 ağacı zarar görmeden atlattı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:57
Gelibolu Ilgardere'de bakımlı zeytinlik alevlerden korundu

FATİH ÇAPKIN/SERGEN SEZGİN - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangında, çevresindeki ağaçlar küle dönen 4,5 dönümlük zeytinlik, düzenli bakımı sayesinde alevlerden etkilenmedi.

Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alanın yanı başındaki zeytinlikteki 150 ağaç alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Zeytinliğin sahibi Hüseyin Havuççu, AA muhabirine yangın günü camiden çıktıktan sonra dumanları fark ettiklerini söyledi. Yangının rüzgarın etkisiyle köye doğru hızla geldiğini anlatan Havuççu, şunları kaydetti:

"Zeytinliğin etrafındaki her yer küle döndü. Zeytinliğim ağaçların altı temiz, alanın sürülmüş ve bakımlı olması nedeniyle zarar görmedi. Sadece yangının sıcaklığı nedeniyle birkaç ağaç zarar gördü. Ormana yakın olan ağaçların bazıları hafif zarar gördü. Biz önceden önlemimizi almıştık. Sürdük, bakımını yaptık. Etrafı temizdi. Çevresi temiz olmasaydı tamamen yanardı, kül olurdu."

Yangında ormanlık alanda zarar gören bölümler bulunurken, Ilgardere'deki zeytinliğin düzenli bakımı ve çevre temizliği, can kaybı veya daha büyük zararların önlenmesinde belirleyici oldu.

