Çanakkale'de Orman Yangınına Sebep Olan Kardeşlere 4.6 Milyon Lira Ceza

Çanakkale'de Yangına Neden Olan Kardeşlere Cezai İşlem

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde geçen yıl meydana gelen ve yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın yok olmasına neden olduğu öne sürülen yangınla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yangına sebep olduğu iddia edilen iki kardeşe 4 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

Yangın ve Müdahale Süreci

Umurbey beldesi Orman Deposu mevkisinde çıkan yangın, 20 Ekim 2022 tarihinde 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle müdahale edilerek kontrol altına alınmıştı. Yangının, bahçe temizliği yaparken çıktığı iddiasıyla M.P. ve kardeşi M.P., gözaltına alındı ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden Suç Duyurusu

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangınla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, yangının söndürülmesi için yapılan hava ve karadan müdahale masrafları, yakıt, iş gücü ve alanın yeniden yeşillendirilmesi gibi çeşitli işlemler için toplamda 4 milyon 600 bin lira zarar tespit edildi.

Zararın Tahsil Edilmesi

Bu zararların kardeşlerden tahsil edilmesine karar verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, eğer oluşan zararın tahsil edilememesi durumunda şüpheliler hakkında alacak davası açılacağını duyurdu.