DOLAR
37,9 0,12%
EURO
40,96 0,44%
ALTIN
3.810,02 -0,21%
BITCOIN
3.195.226,72 1,18%

Çanakkale'de Orman Yangınına Sebep Olan Kardeşlere 4.6 Milyon Lira Ceza

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddia edilen 2 kardeşe 4.6 milyon lira para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:12
Çanakkale'de Orman Yangınına Sebep Olan Kardeşlere 4.6 Milyon Lira Ceza

Çanakkale'de Yangına Neden Olan Kardeşlere Cezai İşlem

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde geçen yıl meydana gelen ve yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın yok olmasına neden olduğu öne sürülen yangınla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yangına sebep olduğu iddia edilen iki kardeşe 4 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

Yangın ve Müdahale Süreci

Umurbey beldesi Orman Deposu mevkisinde çıkan yangın, 20 Ekim 2022 tarihinde 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle müdahale edilerek kontrol altına alınmıştı. Yangının, bahçe temizliği yaparken çıktığı iddiasıyla M.P. ve kardeşi M.P., gözaltına alındı ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden Suç Duyurusu

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangınla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, yangının söndürülmesi için yapılan hava ve karadan müdahale masrafları, yakıt, iş gücü ve alanın yeniden yeşillendirilmesi gibi çeşitli işlemler için toplamda 4 milyon 600 bin lira zarar tespit edildi.

Zararın Tahsil Edilmesi

Bu zararların kardeşlerden tahsil edilmesine karar verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, eğer oluşan zararın tahsil edilememesi durumunda şüpheliler hakkında alacak davası açılacağını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faturalarda Şeffaflık Dönemi: 1 Nisan'da Uygulama Başladı
2
Beylikdüzü'nde Ruhsat Bedeli İddiası: 6 Milyon TL Talep Edildi
3
Adana'da Uyuşturucu Ticaretine 8 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
4
Türkiye'nin Uzay Limanı Projesi: Gök Vatan Hedeflerine Yeni Bir Boyut Katacak
5
Bursa'da Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı
6
Val Kilmer: Sinema Dünyasının Işığı Sönüyor
7
İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!