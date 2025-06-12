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Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda Patlama: 1 Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti

Çanakkale'deki Sağlık-1 Botu'nda patlama sonucu 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, yaralı bir vatandaş hastanede tedavi altında.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 22:28
Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda Patlama: 1 Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trajik Bir Olay: Sağlık-1 Botu'nda Patlama

Sağlık Bakanlığı, Çanakkale Kumkale mevkisinde yer alan Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlama sonucu bir sağlık personelinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yaralanan bir vatandaşın tedavisinin ise hastanede devam ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın detaylarına yer verildi. "Olayda maalesef bir sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir." ifadesine yer verilerek, yaralı vatandaş için acil şifalar dilendi. Ayrıca, sağlık personeline yönelik başsağlığı mesajları iletildi.

Adli ve İdari Soruşturma Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattığını duyurdu. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi bir kez daha vurgulandı. Bakanlık, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını belirtti.

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin...

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin...

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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