Çanakkale'de Sahilde Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde sahilde keşfedilen bir patlamamış top mermisi, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Sahilde yürüyüş yapan bir grup, kıyıya yakın bir noktada şüpheli bir cisimle karşılaştı ve hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olayın ardından polis ve zabıta ekipleri, hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, olası bir tehlikeye karşı sahil çevresinde güvenlik çemberi oluşturarak halkın güvenliğini sağladı. Yapılan ilk incelemede, bulunan cismin bir top mermisi olduğu doğrulandı.

Güvenlik tedbirlerinin ardından mühimmat, kontrol altında ve güvenli bir şekilde yerinden alındı. Bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde patlamamış top mermisi bulundu.