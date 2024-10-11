Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu: 16 Gözaltı

Çanakkale'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, sözde bir suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 16 zanlı ele geçirildi. Operasyon, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla gerçekleştirildi.

Başsavcılığın Soruşturması

İstanbul'dan Bayramiç'e gelen Mustafa Ç. isimli şahsın, insanların dini inançlarını istismar ederek gayrimenkullerini satmalarını sağladığı ve bu süreçte kredi çektirip maddi kazanç elde ettiği iddia edildi. Soruşturma, bu çerçevede başlatıldı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim tarihinde düzenledikleri operasyonda çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele ederek bu örgütü çökertmeye yönelik adımlar attı.

Gözaltılar ve Adli İşlemler

İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle yapılan operasyonda, suç örgütünün lideri olduğu düşünülen Mustafa Ç. ile birlikte 15 diğer şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.