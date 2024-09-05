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Çanakkale'de Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde İki Kişi Ağır Yaralandı

Bayramiç'te bir otomobil sulama kanalına devrildi, sürücü ve annesi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 23:05
Çanakkale'de Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde İki Kişi Ağır Yaralandı

Çanakkale'deki Kaza Detayları

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafikteki kazada, sulama kanalına devrilen bir otomobilden iki kişi ağır yaralandı. Kazanın, Bayramiç'ten Ezine'ye giden Ünzile Alacaoğlu (35) yönetimindeki 17 HJ 701 plakalı araçla gerçekleştiği öğrenildi.

Kaza Anı ve Müdahale

Olay, yolun sağ kısmındaki sulama kanalına devrilen aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Olayı gören diğer sürücülerin yaptığı ihbar üzerine, kaza yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada, Ünzile Alacaoğlu ile annesi Gülten Yalçıntepe (60) ağır yaralanarak sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde müdahale edildi. Yaralılar, daha sonra Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi ağır...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

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