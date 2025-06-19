Çanakkale'de Tarım Arazisindeki Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Merkeze bağlı Özbek köyündeki tarım arazisinde, bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının hızla yayılması nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler ile yer ekipleri sevk edildi.

Yangının Yayılmasını Önlemek İçin Çiftçiler Seferber Oldu

Yaşanan yangında, bazı çiftçiler tarlalarını korumak için traktörleriyle devreye girdi. Özbek köyünde yaşayan çiftçiler, yangının diğer tarım arazilerine ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın nedeniyle bazı buğday tarlalarının zarar gördüğü bildiriliyor. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangının söndürülmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'de merkeze bağlı Özbek köyündeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de merkeze bağlı Özbek köyündeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.