Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale Gelibolu'da orman yangınına yoğun müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Çalışmalar ve sevk edilen ekipler

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor.

Çanakkale Valiliği'nin Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, yangına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan; 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği bildirildi.

Vali Ömer Toraman'ın açıklaması

Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Eceabat'ın Yolağzı köyünün tedbiren tahliye edildiğini ve şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildiğini belirtti.

Vali Toraman ayrıca Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini kaydetti.

Yangınla mücadeleye Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

