Çanakkale Gelibolu Orman Yangını 2. Gün: 12 Uçak, 18 Helikopterle Müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu'da başlayan orman yangını 2. gününde devam ediyor. Havadan ve karadan geniş çaplı müdahale sürüyor, 6 köy tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:21
Çanakkale Gelibolu'da orman yangını 2. gününde devam ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 16.28'de başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara kadar ulaştı. Müdahale çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürüyor.

Müdahale güçleri ve görüntüleme

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 12 uçak, 18 helikopter, 155 arazöz, 8 iş makinesi ve 899 personel ile müdahale ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi ise yangının boyutunu ve etkilediği alanı dronla görüntüledi.

Tarihi alanlar ve ziyaretçi kısıtlaması

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğunu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin geçici süreyle ziyarete kapatıldığını bildirdi.

Tahliyeler ve yerleşim durumu

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal hesabından şu bilgileri paylaştı: "Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı 6. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir."

Yangın nedeniyle daha önce Gelibolu'nun Karainebeyli ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti. Tedbir amaçlı 5 köyden toplam 251 kişi güvenli alanlara taşınmıştı.

Yetkililer, söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. AA ekibi, yangının boyutunu ve etkili olduğu alanı havadan dronla görüntüledi.

