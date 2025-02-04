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Çanakkale Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un Torunu Aynı Gün Vefat Etti

Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu Recep Eren, dedesinin ölüm yıl dönümünde vefat etti. Törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:06
Çanakkale Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un Torunu Aynı Gün Vefat Etti

Çanakkale Savaşları Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un Torunu Toprağa Verildi

Çanakkale Savaşları'nın kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un ölüm yıl dönümü olan 3 Şubat'ta hayatını kaybeden torunu Recep Eren (76), sonsuzluğa uğurlandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde yaşayan Recep Eren, rahatsızlığı nedeniyle dünkü anma törenine katılamadı. Eren'in evine gelen yakınları, onu hareketsiz halde buldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi, yapılan inceleme sonrasında Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dedesinin ölüm yıl dönümünde vefat eden Eren için Bahçeli köyü mezarlığında bir cenaze töreni düzenlendi. Yakınları burada taziyeleri kabul ederken, kılınan namazın ardından Eren toprağa verildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı açıklamada, Recep Eren'in dedesi Bigalı Mehmet Çavuş'un ölüm yıl dönümü olan günde vefat etmesinin bir tevafuk olduğunu belirtti. Kayabaşı, Eren'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi. Ayrıca, "Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale'mizin en önemli kahramanlarından biridir. Biz burada düzenlenen anma törenine katıldık, ancak Recep amcamız katılamadı. Tüm yakınlarına ve Çanakkale'mize sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bigalı Mehmet Çavuş'un Kahramanlığı

Seddülbahir Cephesi'nde düşman askerlerine karşı mücadele eden Bigalı Mehmet Çavuş, namlusu parçalanan tüfeğini İngilizlere fırlatıp, yerden almış olduğu taşlarla savaşa devam ederek adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'ya bir rapor göndererek, 27. Alay 3. Tabur 10. Bölük erlerinden Mustafa oğlu Bigalı Mehmet Çavuş'a kahramanlık madalyası verilmesini sağladı.

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda toplamda 16 yıl askerlik yapan Bigalı Mehmet Çavuş, 3 Şubat 1964 tarihinde 86 yaşında vefat etmiştir.

Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un ölüm yıl dönümü olan 3 Şubat'ta hayatını...

Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un ölüm yıl dönümü olan 3 Şubat'ta hayatını kaybeden torunu Recep Eren'in (76) cenazesi toprağa verildi.

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