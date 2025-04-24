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Çanakkale'nin Kahramanı 57. Alay, Tekirdağ'da Anmalara Ev Sahipliği Yapıyor

Tekirdağ'da her yıl düzenlenen törenlerle anılan 57. Alay, Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklarıyla hafızalarda yer ediyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:16
Çanakkale'nin Kahramanı 57. Alay, Tekirdağ'da Anmalara Ev Sahipliği Yapıyor

Tekirdağ'da Kahramanlıklarıyla Anılan 57. Alay

Çanakkale Kara Savaşları'nda gösterdiği cesaretle destanlaşan 57. Alay, Tekirdağ'da her yıl gerçekleştirilen törenlerle anılmaya devam ediyor. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, 57. Alay'ın cesaret timsali olduğunu belirterek, "İstiklal Şairi'mizin dediği gibi, 'Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.' İşte o cephe 57. Alay'dır," ifadelerini kullandı.

Tarihi Süreç

57. Alay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi yakınlarındaki Yerçeşme'de 1 Şubat 1915'te kuruldu ve kısa bir süre sonra 19. Tümen'e bağlandı. Üç hafta içinde sancağı alınan alay, Çanakkale'ye doğru yola çıkarak Bigalı köyünde konuşlandı. Yarbay Mustafa Kemal ve Binbaşı Hüseyin Avni tarafından 24 Nisan 1915'e kadar eğitildi. 25 Nisan sabahı Arıburnu bölgesinde düşmana karşı gösterdiği kahramanlıkla Türk tarihine adını yazdırdı.

Tekirdağ'ın Kahramanlık Sembolleri

Tekirdağ'da, 57. Alay’ın hatırası anıtlarla, okullara verilen isimlerle ve düzenlenen saygı yürüyüşleriyle yaşatılıyor. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Öztaş, alayın adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti. Öztaş, "Tekirdağ, Türk direnişinin ve kahramanlığının mayalandığı yerdir," ifadelerini kullandı.

57. Alay'ın Mirası

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, 57. Alay'ının sadece askeri bir birlik değil, fedakarlığın ve bağımsızlık sevdasının bir timsali olduğunu vurguladı. 57. Alay, Conkbayırı'nda kendisinden yaklaşık 6 kat daha büyük düşman güçlerine karşı taarruza geçmiş ve rütbelisinden erine kadar şehit olmuştur. "Onların hatırasını sonsuza dek yaşatmak boynumuzun borcudur," diye belirtti.

Çanakkale Şehitler Abidesi veya Çanakkale Şehitleri Anıtı olarak bilinen anıt, 1915'teki Çanakkale...

Çanakkale Şehitler Abidesi veya Çanakkale Şehitleri Anıtı olarak bilinen anıt, 1915'teki Çanakkale Savaşları'nda verilen şehitlerin anısını yaşatıyor. Anıt, Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Boğazı’nın ucunda göğe yükseliyor.

Çanakkale Şehitler Abidesi veya Çanakkale Şehitleri Anıtı olarak bilinen anıt, 1915'teki Çanakkale...

Çanakkale Şehitler Abidesi veya Çanakkale Şehitleri Anıtı olarak bilinen anıt, 1915'teki Çanakkale Savaşları'nda verilen şehitlerin anısını yaşatıyor. Anıt, Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Boğazı’nın ucunda göğe yükseliyor.

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