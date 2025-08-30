DOLAR
Çankırı Çerkeş'te D-100'de Şarampole Devrilen Araç: 4 Yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D-100 Bayındır köyü mevkiinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 2'si çocuk 4 kişi yaralandı; yaralılar Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:11
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, D-100 kara yolu Bayındır köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kazada sürücü N.E. idaresindeki 59 DM 541 plakalı hafif ticari araç devrildi. Olayda sürücünün yanı sıra araçta bulunan H.E. (41), Ö.H.E. (8) ve F.B.E. (4) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapılmasının ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

