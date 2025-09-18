Çankırı Çerkeş'te İş Makinesi Otomobil Sürükledi: 69 Yaşındaki Kadın Öldü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iş makinesi kazası: 1 ölü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Yeşilören köyü kum ocağı mevkiinde gerçekleşen kazada, bir kadın yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Yol yapım çalışması sırasında O.A. yönetimindeki kepçe geri manevra yaparken, arkasında bulunan S.A. idaresindeki 06 CZE 931 plakalı otomobile çarptı. İş makinesinin aracı fark etmemesi sonucu otomobil bir süre sürüklenirken, araçta bulunan Nuriye Aktaş (69) panikle inmeye çalıştığı sırada sürüklenen otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iş makinesinin çarpıp sürüklediği otomobilin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.