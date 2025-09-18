Çankırı Çerkeş'te İş Makinesi Otomobil Sürükledi: 69 Yaşındaki Kadın Öldü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yol çalışmasında geri manevra yapan kepçe, 06 CZE 931 plakalı otomobile çarptı; Nuriye Aktaş (69) araç altında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:47
Çankırı Çerkeş'te İş Makinesi Otomobil Sürükledi: 69 Yaşındaki Kadın Öldü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iş makinesi kazası: 1 ölü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Yeşilören köyü kum ocağı mevkiinde gerçekleşen kazada, bir kadın yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Yol yapım çalışması sırasında O.A. yönetimindeki kepçe geri manevra yaparken, arkasında bulunan S.A. idaresindeki 06 CZE 931 plakalı otomobile çarptı. İş makinesinin aracı fark etmemesi sonucu otomobil bir süre sürüklenirken, araçta bulunan Nuriye Aktaş (69) panikle inmeye çalıştığı sırada sürüklenen otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iş makinesinin çarpıp sürüklediği otomobilin altında kalan kadın...

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iş makinesinin çarpıp sürüklediği otomobilin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iş makinesinin çarpıp sürüklediği otomobilin altında kalan kadın...

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
2
Van Hollen ve Merkley: İsrail Gazze'de 'Etnik Temizlik' Planı Uyguluyor
3
Türk Kızılay 'Genç Kızılay Kan Elçileri' Programını Başlattı
4
Gökçen: Komisyon TBMM’de İfade Özgürlüğü ve Çözümün Adresi Olmalı
5
Işıkhan: Kadın İstihdamı 2002–2025'te Belirgin Artış Gösterdi
6
Anıl Şallıel ve Arkadaşları: İlk Konser 12 Ekim'de AKM'de
7
Polonya'dan İsrail'in Gazze Kara Saldırısına 'Derin Endişe'

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)