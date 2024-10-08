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Çankırı'da Çeltik Hasadı Sevinci Başladı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çeltik hasadı yoğun bir şekilde sürüyor. 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:41
Çankırı'da Çeltik Hasadı Sevinci Başladı

Çankırı’da Çeltik Hasadı Başladı

Türkiye’nin önemli pirinç üretim merkezlerinden biri olan Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde, çeltik hasadı büyük bir coşkuyla devam ediyor. Bu yıl, yaklaşık 25 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor.

Çiftçilerin Yoğun Mesaisi

Mayıs ayından itibaren tarlalarına su veren çiftçiler, yaklaşık 5 aylık yoğun bir emek sonucunda çeltiklerini hasat etmeye başladı. Kızılırmak ve Ilgaz ilçeleri gibi çevre köylerde yetiştirilen çeltik, bu yıl yüksek verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Hasat Çalışmaları Devam Ediyor

Kızılırmak ilçesinde 35 bin dekar civarında bir alanda yetiştirilen çeltik, biçerdöverlerle hasat ediliyor. Şu an için yapılan tahminlere göre, 25 bin ton civarında bir rekolte elde edilecek.

Kaymakam’dan Çiftçilere Destek

Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, arazide yaptığı inceleme sırasında çiftçilerin yanına giderek hasadın bereketli olmasını temenni etti. Ayrıca, Kızılırmak'ta yetişen çeltiğin kendine özgü lezzetini vurgulayan Çitil, bu lezzetin herkese tatması gereken bir deneyim olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin...

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor. Çiftçiler, yaklaşık 5 ayda yetiştirdikleri çeltiği hasat etmeye başladı.

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin...

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor. Çiftçiler, yaklaşık 5 ayda yetiştirdikleri çeltiği hasat etmeye başladı.

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin...

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor. Çiftçiler, yaklaşık 5 ayda yetiştirdikleri çeltiği hasat etmeye başladı.

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin...

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, yaklaşık 25 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor. Çiftçiler, yaklaşık 5 ayda yetiştirdikleri çeltiği hasat etmeye başladı.

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