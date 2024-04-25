Bist 100
9.796,16 0%
DOLAR
32,5 -0,13%
EURO
34,96 0,35%
ALTIN
2.416,66 0,23%

Çankırı’da hava muhalefeti nedeniyle okullar tatil edildi

Çankırı Valiliği, Çankırı’da etkili olacak olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime yarım günlük bir ara verilmiş olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:27
Çankırı’da hava muhalefeti nedeniyle okullar tatil edildi

Çankırı Valiliği, Çankırı’da etkili olması beklenen fırtına, kuvvetli lodos ve toz taşınımı gibi nedenlerden ötürü, okulların yarım gün tatil edilmiş olduğunu açıkladı. Resmi açıklamada yer alan ifadelere göre, Çankırı genelinde bugün (25 Nisan) saat 13.00’dan itibaren, tüm resmi ve özel okullar ile rehabilitasyon merkezleri tedbir amaçlı olarak tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek tüm durumlar için saat 13.00 ile 20.00 arasında vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olması da istendi.

İLGİLİ HABERLER

10 bin TL maaş alan emekliye 13.080 TL maaş! Hükümetin zam planı açığa çıktı

Pratik zekalı 4 burç belli oldu! Onları alt etmek imkansız

Milyonlarca sürücüye 3 yıl uyarısı! Bilmeyenler tıpış tıpış geri dönecek

Kiradan ucuz taksitle 33 ilde TOKİ piyangosu! Listede sizin iliniz de olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

İstanbul'da iş arayanlara müjde! Göç İdaresi Başkanlığı 382 işçi alımı yapacak

Bunu bilmeyen kiracıların parası elden gidebilir! 81 ilde geçerli olacak

Bebek bezi, çamaşır suyu indirimi başlıyor! A101 25 Nisan aktüel ürünleri

Akaryakıtta flaş gelişme! Benzin, motorin, LPG kullananlara son dakika

Temmuz maaş zammı heyecan yarattı! 65 yaş aylığı, evde bakım, sed, engelli aylığı o oranda artacak

Pratik zekalı 4 burç belli oldu! Onları alt etmek imkansız

Cildi gençleştiren bitkisel formül! Pahalı kremleri çöpe attıracak

Milyonlarca sürücüye 3 yıl uyarısı! Bilmeyenler tıpış tıpış geri dönecek

10 bin TL maaş alan emekliye 13.080 TL maaş! Hükümetin zam planı açığa çıktı

TENMARK ön lisans, lisans mezunu personel alımı yapıyor! KPSS şartına dikkat

Kültür Bakanlığı personel alımı duyurusu! Başvurular bugün başladı

Kiradan ucuz taksitle 33 ilde TOKİ piyangosu! Listede sizin iliniz de olabilir