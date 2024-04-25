Çankırı’da hava muhalefeti nedeniyle okullar tatil edildi

Çankırı Valiliği, Çankırı’da etkili olması beklenen fırtına, kuvvetli lodos ve toz taşınımı gibi nedenlerden ötürü, okulların yarım gün tatil edilmiş olduğunu açıkladı. Resmi açıklamada yer alan ifadelere göre, Çankırı genelinde bugün (25 Nisan) saat 13.00’dan itibaren, tüm resmi ve özel okullar ile rehabilitasyon merkezleri tedbir amaçlı olarak tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek tüm durumlar için saat 13.00 ile 20.00 arasında vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olması da istendi.