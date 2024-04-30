Çankırı'da operasyonlar sonucunda aranan 40 şahıs yakalandı

Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 22-28 Nisan tarihleri arasında yürüttüğü operasyonlarda, aranan şahısların yakalanmasının yanı sıra ülkede yasal kalış hakları bulunmayan 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaçakçılık ve narkotik operasyonları neticesinde 15 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyonlar ve denetimler sırasında ise 3 gram uyuşturucu madde, 29,65 gram esrar, 896 adet narkotik madde, 3 tabanca, 2 tüfek, 2 bıçak, 24 fişek, 120 kilogram tütün, 180 bin boş makaron, 120 bin dolu makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 regülatör, 88 bin bandrol ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonlara karışan 5 kişiye toplamda 156 bin 708 lira idari işlem uygulanırken, 818 araç sürücüsüne 2 milyon 242 bin 338 lira para cezası kesildi ve 68 araç trafikten men edildi.