Bist 100
10.082,77 1%
DOLAR
32,51 0,26%
EURO
34,9 0,04%
ALTIN
2.423,09 -0,14%

Çankırı'da operasyonlar sonucunda aranan 40 şahıs yakalandı

Çankırı'da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalandı. Ayrıca kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 00:12
Çankırı'da operasyonlar sonucunda aranan 40 şahıs yakalandı

Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 22-28 Nisan tarihleri arasında yürüttüğü operasyonlarda, aranan şahısların yakalanmasının yanı sıra ülkede yasal kalış hakları bulunmayan 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaçakçılık ve narkotik operasyonları neticesinde 15 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyonlar ve denetimler sırasında ise 3 gram uyuşturucu madde, 29,65 gram esrar, 896 adet narkotik madde, 3 tabanca, 2 tüfek, 2 bıçak, 24 fişek, 120 kilogram tütün, 180 bin boş makaron, 120 bin dolu makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 regülatör, 88 bin bandrol ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonlara karışan 5 kişiye toplamda 156 bin 708 lira idari işlem uygulanırken, 818 araç sürücüsüne 2 milyon 242 bin 338 lira para cezası kesildi ve 68 araç trafikten men edildi.

İLGİLİ HABERLER

Annelere aylık 11.350 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

Asgari ücretliye destek! Vakıfbank maaşınızın 5 katı kadar ödeyecek

3 ay sabredene 55 bin TL nakit ödeme! Bankalar parası olanı maaşa bağlıyor

Tüm emeklilere Nisan ayının son sürprizi! En az 80.000 TL nakit müjdesi çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

KPSS şartı aranmayacak! PTT yüksek maaşlı personel alımı duyurusu geldi!

Başvuran emekli 8500 TL nakit desteği kapar! e-Devlet başvuru ekranı açıldı

Tavuk fiyatlarını frenleyecek flaş karar! O tarihten itibaren fiyatlar şakkadanak düşecek

Telefon hattı Türk Telekom olanlara 1500 TL iade! Süre geçmeden başvuran alıyor

Annelere aylık 11.350 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

3 ay sabredene 55 bin TL nakit ödeme! Bankalar parası olanı maaşa bağlıyor

Ay sonunu getiremeyenlere özel 6.900 TL maaş gibi ödeme! PTT kesenin ağzını açtı

Tüm emeklilere Nisan ayının son sürprizi! En az 80.000 TL nakit müjdesi çıktı

Asgari ücretliye destek! Vakıfbank maaşınızın 5 katı kadar ödeyecek

Çuvalla para kazanmanın formülünü verdi! Ünlü ekonomistten parası olana kritik uyarı!

Tek kuruş faiz ödemeden 20.000 TL kredi hazır! Faizsiz kredide bomba gibi kampanya

İslam Memiş'ten altın dolar biriktirene kritik uyarı! Olmayacak diyerek duyurdu