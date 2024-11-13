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Çankırı'da Organ Bağışını Artırma Çabaları

Çankırı'da organ bağışında azalma yaşanırken, İl Sağlık Müdürlüğü farkındalık çalışmalarıyla sayıyı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:16
Çankırı'da Organ Bağışını Artırma Çabaları

Çankırı'da Organ Bağışlarında Düşüş

Çankırı'da son yıllarda organ bağışlarında kayda değer bir azalma gözlemleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen açıklamalara göre, 2019 yılında 436, 2020 yılında 202, 2021 yılında 18, 2022 yılında 14 ve 2023 yılında 24 kişinin organ bağışında bulunduğu belirtildi.

Koronavirüs Etkisi ve Farkındalık Çalışmaları

Koronavirüs salgınının ardından organ bağışında ciddi bir düşüş yaşandığı ifade edilirken, bu yıl itibarıyla şu ana kadar organ bağışı sayısının 40 olarak kaydedildiği bildirildi. Bu sayıyı yükseltmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, çeşitli farkındalık çalışmaları yürütmekte.

Bağışta Bulunan Vatandaş Destek Arıyor

Çankırı'da yaşayan bir vatandaş, organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelerek bağışta bulundu. Organ bağışını gerçekleştiren Yücel Karsavuran, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya'yı makamında ziyaret ederek organ bağış kartını da kendisinden aldı.

Karsavuran, duygu dolu bir mesaj vererek, "Bir hayat çok önemlidir. Ben öldükten sonra zaten organlarım bir işe yaramayacak ama bu şekilde bir cana hayat olacak. Hem de gönlüm daha rahat olur. Herkese sesleniyorum, siz de organ bağışında bulunun," şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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