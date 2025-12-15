Çankırı Ilgaz'da Kar Etkili: Meteoroloji Uyardı

Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Meteoroloji uyarısının ardından yüksek kesimler beyaza büründü

Meteorolojinin uyardığı Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Dün akşam saatleri itibariyle Çatak mevkiinde başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağında da devam etti. Gece saatlerinde süren yağış, yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki gelişmeler ve olası ulaşım etkileşimleri için yetkililerin duyuruları izleniyor.

