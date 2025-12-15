DOLAR
Çankırı Ilgaz'da Kar Etkili: Meteoroloji Uyardı

Meteorolojinin uyardığı Çankırı Ilgaz'da dün akşam başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı ve yüksek rakımlı bölgeleri gece saatlerinde beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:40
Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Meteoroloji uyarısının ardından yüksek kesimler beyaza büründü

Meteorolojinin uyardığı Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Dün akşam saatleri itibariyle Çatak mevkiinde başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağında da devam etti. Gece saatlerinde süren yağış, yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki gelişmeler ve olası ulaşım etkileşimleri için yetkililerin duyuruları izleniyor.

