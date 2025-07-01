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Çankırı Valisi'nden Orman Yangını Uyarısı: Farkındalık Şart!

Çankırı Valisi Taşolar, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, farkındalık çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:57
Çankırı Valisi'nden Orman Yangını Uyarısı: Farkındalık Şart!

Çankırı Valisi Taşolar'dan Önemli Açıklama

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, orman yangınlarına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Vali Taşolar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ildeki asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili rakamları paylaştı.

Olası Afetlere Karşı Hazırlıklar

Vali Taşolar, Çankırı'nın afet durumlarına karşı hazır olup olmadığını değerlendirmek istediklerini belirtti. Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşen orman yangınlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Taşolar, ilde şu ana kadar büyük bir sorun yaşanmadığını ve sadece iki orman yangını ile bir hektar alan kaybettiklerini açıkladı.

Mücadele Hazırlıkları

Orman yangınlarıyla mücadelede 11 arazöz, 20 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi ve 300 personel ile donanımlı olduklarını vurgulayan Vali Taşolar, bu konuda tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

İnsan Kaynaklı Tehlike

Türkiye’deki orman yangınlarının %90'ının insan kaynaklı olduğunu belirten Taşolar, bu durumun oldukça üzücü olduğunu ifade etti. Kamu kurumları olarak aldıkları tedbirlerin yanı sıra, vatandaşların bu konuda gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetin son derece önemli olduğunu aktardı.

Vatandaşlara Çağrı

Vali Taşolar, "Her ne kadar devlet olarak bütün hazırlıklarımızı yapsak da vatandaşlarımız bu farkındalığı göstermediği müddetçe aldığımız tedbirler maalesef anlamsız olacak." uyarısında bulunarak, vatandaşları orman yangınlarına sebep olabilecek her türlü hal ve hareketten kaçınmaları konusunda özel olarak uyardı.

Bu nedenle, orman yangınları ile ilgili bilinçli ve dikkatli davranışlar sergilemenin önemi büyük. Vatandaşların hassasiyeti, Çankırı için kritik bir öneme sahiptir.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Toplantı Salonu'nda...

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Toplantı Salonu'nda...

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

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