Cape Town'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 21:47
Tarihi parlamento önünde ortak gösteri

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da, İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen soykırım protesto edildi.

Şehirde bulunan tarihi parlamento binası önünde bir araya gelen binlerce gösterici, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), ana muhalefet partisi Ulusun Mızrağı (MK) ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütünün ortaklaşa düzenlediği gösteride Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Gazze'de soykırıma son", "Özgür Filistin", "Terör devleti İsrail" yazılı pankartlar taşıdı ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Soykırıma hayır", "Hemen ateşkes", "Katil İsrail" sloganları attı.

ANC, MK ve diğer siyasi partilerden konuşmacılar, İsrail'den Gazze'ye yönelik saldırılarını ve soykırımı derhal durdurmasını talep etti.

AA muhabirine konuşan gösterici Nkosikhona Swartbooi, Güney Afrika'nın apartheid dönemine atıfta bulunarak, "Biz özgürlüğümüzü yalnızca Afrika’da değil, tüm dünyada pek çok insanın gösterdiği dayanışma sayesinde kazandık. Bugün ise 1948’den bu yana Gazze’de gördüğümüz şey, sömürgecilik ve apartheid döneminde Güney Afrika’da yaşananlara benzer bir soykırımdır. Bugün Gazze’de olanlar hiçbir ulusun başına gelmemelidir." ifadelerini kullandı.

Swartbooi, Güney Afrikalıların Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirterek, "Biz Filistin’le dayanışma içinde olacağız çünkü Filistin halkı özgürlüğüne kavuşmadan bizim özgürlüğümüz de tamamlanmış değildir." dedi.

