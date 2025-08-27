Çardakcı ve Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Konuştu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlendi.

Orgeneral Ali Çardakcı'nın mesajı

Orgeneral Çardakcı, zorlu ve onurlu bir eğitimi başarıyla tamamlayan kahraman subay ve astsubayları mezun ettiklerini belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın milletin iradesi, devletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü, modern ve etkin bir teşkilata kavuştuğunu vurguladı.

Çardakcı, jandarmanın terörle mücadelede kararlı, uyuşturucu ve zehir tacirlerine karşı amansız, organize suç örgütlerine karşı cesur, siber tehditlere karşı uyanık; afet, yangın, sel ve depremlerde milletin yardımına ilk koşan, hudutlardan sahillere kadar vatanın her köşesinde nöbet tutan bir güvenlik gücü olduğunu söyledi. Ayrıca teşkilatın milletin hizmetinde, yanında ve yardımında olduğunu ifade etti.

"Her bir jandarma personeli, kamu düzenini sağlamak, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak, devletimizin şefkat elini milletimize her an hissettirmek için 7 gün 24 saat görevinin başındadır. Gücümüzü milletimizin güveninden, cesaretimizi ise devletimizin kararlılığından almaktayız."

Mezunlara seslenen Çardakcı, "Bugün üniformanızla birlikte bu milletin onurunu, sorumluluğunu ve güvenini omuzlarınıza alıyorsunuz. Görev yeriniz neresi olursa olsun, kanunun rehberliğinde, milletin gönlünde ve vicdanının yanında olun. Adaleti, hakkaniyeti ve hukukun üstünlüğünü her şartla gözetin. Adalet kılıcınız, vicdanınız ise kalkanınız olsun." ifadelerini kullandı.

Çardakcı, mezunların ailelerine teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri ve sağladığı liderlik için şükranlarını sundu. Konuşmasının sonunda şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı ve mezunlara yönelik olarak "Canımız ve kanımız al bayrağımıza feda olsun. Yeter ki vatan sağ olsun." sözleriyle duygularını paylaştı.

Koramiral Ahmet Kendir'in konuşması

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Kendir, törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer misafirlere teşekkür ederek mezunların başarılarını kutladı.

"Bu uzun eğitim sürecinde azim ve özveriyle çalışarak emeklerinin karşılığını alan tüm subay ve astsubaylarımızı yürekten kutluyor, aynı azim ve özverinin meslek hayatları boyunca devam etmesini temenni ediyorum."

Kendir, mezunlara hitaben "Üstleneceğiniz tüm görevlerde ülkemizin hak ve menfaatlerine sahip çıkarak yüksek sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinize olan inancım tamdır. Eğitimi, donanımı ve güzel ahlakıyla geleceğimizin teminatı olan sizler, hukukun üstünlüğü ve kolluk etik ilkelerinden taviz vermeden aziz vatanımıza hizmet edeceksiniz." dedi.

Mezunların ailelerine teşekkür eden Kendir, mezunların ülkenin her köşesinde üstlenecekleri görevlerin milletimize, komutanlıklara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Konuşmasını, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise saygıyla anarak sonlandırdı.