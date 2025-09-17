Carlson: Charlie Kirk, Netanyahu'dan Hoşlanmıyordu

Tucker Carlson, Charlie Kirk'ün Netanyahu'ya karşı olumsuz görüşlerini, Gazze endişesini ve Turning Point konuşmasının kendisini hedef aldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 19:42
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün, kendisine ve çevresine defalarca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan hoşlanmadığını söylediğini açıkladı.

Carlson'ın açıklamaları

Carlson, kendi programı The Tucker Carlson Show'da Kirk'ün Netanyahu'ya dair görüşlerini paylaşarak, 'Kirk Bibi Netanyahu'dan hoşlanmıyordu ve bunu hem bana hem de çevresindekilere defalarca kez söylemişti. Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu.' ifadelerini kullandı.

Carlson, Kirk'ün Gazze'de yaşananlardan dolayı dehşete düştüğünü ve özellikle Netanyahu'nun ABD'yi kendi ülkesinin çıkarları için kullandığı kanaatine öfke duyduğunu aktardı. Carlson, 'Bunun utanç verici ve ABD için kötü olduğunu düşünüyordu, bundan dolayı büyük bir rahatsızlık duyuyordu.' diye konuştu.

Turning Point konferansı ve Epstein-İsrail iddiaları

Carlson, Kirk'ün kurucusu olduğu Turning Point USA tarafından Temmuz ayında düzenlenen konferansta, Jeffrey Epstein ile İsrail arasındaki ilişkiyi detaylandırdığı konuşması nedeniyle hedef alındığını belirtti. Carlson, Kirk'ün aylarca yoğun baskı altında kaldığını söyleyerek, 'Konuşmamdan rahatsız olan küçük ve etkili bir grup, Charlie Kirk'ü öldüğü güne kadar taciz etti.' dedi.

Konferanstaki konuşmasında Kirk, Jeffrey Epstein'ın 'İsrail için çalıştığını, Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini' iddia etmişti.

Charlie Kirk suikastı

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Gençler arasında popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu Turning Point USA ile tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili olarak şüpheli Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alındı. Hakkında 'ağır cinayet' suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edildi.

