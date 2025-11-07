Çaycuma'da otomobil düz yolda takla attı: Sürücü hafif yaralandı

Kaza Ayrıntıları

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil düz yolda kontrolden çıkarak taklalar attı. Olay, Bakacakkadı-Çaycuma kara yolunun Kayıkçılar mevkiinde gerçekleşti.

S.Ç. idaresindeki 34 KBP 138 plakalı otomobil, kara yolunda seyir halindeyken aniden direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrularak takla attı ve durabildi. Kazada sürücünün şans eseri ağır yara almadığı, hafif şekilde darbe aldığı bildirildi.

Kazanın fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye tedbir amaçlı müdahalede bulundu.

Kaza nedeniyle trafik akışı kısmen durdu; araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

