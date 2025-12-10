Çayırova'da Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Başladı

Çayırova'da Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Çayırova Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti başlatıldı.

Rehberlik Servisi ve ekip

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde kurulan Rehberlik Servisi, 2 psikolog ve 1 psikolojik danışman tarafından yürütülüyor. Servis, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel terapiler ile çift terapisi desteği sunuyor.

Uzman açıklaması

Uzman Psikolog Nursen Kaçar, bilişsel davranışçı terapi, kabul ve kararlılık terapisi, sınav kaygısı, aile danışmanlığı ve oyun terapisi gibi çeşitli alanlarda hizmet verdiklerini belirterek,

"Çocukların duygularını oyunla keşfedebildiği, uzman eşliğinde güvenli bir ortam sunuyoruz. Hizmet almak isteyen ilçe sakinlerimizin, Çayırova’da bulunan her mahallemizdeki bilgievlerimize giderek, rehberlik servisi için randevu talep formunun doldurmaları yeterli. Bizler en uygun zamanda vatandaşlarımıza ulaşarak birlikte belirlediğimiz randevu saatleri ile süreci başlatıyoruz. Profesyonel ekibimizle iyi oluş yolculuğunuzda yanınızdayız" dedi.

Başvuru

Hizmet almak isteyenler, Çayırova’daki her mahalledeki bilgievlerine başvurarak randevu talep formu doldurabilir; ekip ise uygun zamanla randevuyu belirleyip süreci başlatıyor.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇE SAKİNLERİNE YÖNELİK ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ BAŞLATILDI.