ÇEKÜL'den Edirne Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarına Tam Not

ÇEKÜL heyeti, Saraçlar, Balıkpazarı ve Çilingirler'deki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi; uygulamalar Anıtlar Kurulu izinleriyle özenle yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:02
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) üyeleri, Edirne Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme ve değerlendirme

ÇEKÜL heyeti, Edirne Valisi Yunus Sezer'in girişimleriyle başlatılan Saraçlar, Balıkpazarı ve Çilingirler caddelerindeki Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmalarını gezdi ve uygulamaları değerlendirdi.

İncelemenin ardından konuşan ÇEKÜL Genel Sekreteri Ilgın Sözen, projenin kentte olumlu bir dönüşüm sağladığını belirtti: "Çok ciddi çalışma gerçekleşiyor. Alınan izinlerle yapılan bütün değişiklikler düzenli yapılmış. Dış cephe tamamen özüne uygun olarak tamamlanıyor. Akslarda ise örneğin Balıkçılar Çarşısı'nda az tescilli bina var, onlar da aslına uygun olarak, malzemelerine dikkat edilerek özenle yapılmış."

Sözen, çalışmaların Anıtlar Kurulundan alınan izinlerle yürütüldüğünü vurguladı.

Gelişim ve teşekkür

ÇEKÜL heyetinin başarılı örnekler gördüğünü söyleyen Sözen, değerlendirmelerinde şunları kaydetti: "İncelemelerde aldığımız notları belediyeye ve Anıtlar Kuruluna ilettik, çok güzel örnekler öğrendik. Ekip döndüğünde kendi il ve ilçesinde de Edirne'de yapılan Sokak Sağlamlaştırma Projesi çalışmalarını aktaracak. Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi yer alıyor. Burası kendini geliştiren bir şehir. Daha önce de gelmiştim ancak bu kez kendini daha da geliştirdiğini gördüm. Selimiye çevresinde yapılan bütün gelişimler çok umut vadedici. Burada yapılan çalışmalar Edirne'yi daha ferah, daha yürünebilir ve turist dostu haline getirmiş. Bu gelişime katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum."

Heyette Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, İstanbul Tuzla Belediyesi, Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi, Denizli Buldan Belediyesi, Kastamonu İnebolu Belediyesi ile ÇEKÜL'den mimar ve şehir plancıları yer aldı.

