Çekya Savunma Endüstrisi Derneği'nden Büyükelçi'ye Teşekkür

Çekya Savunma ve Güvenlik Endüstrisi Derneği'nden Teşekkür Plaketi

Çekya Savunma ve Güvenlik Endüstrisi Derneği (DSIA), Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’a, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğine sağladığı katkılardan ötürü bir teşekkür plaketi sundu.

Önemli Anların Paylaşıldığı Etkinlik

Başkent Prag’da gerçekleştirilen ödül verim töreninde, DSIA Başkanı Jiri Hynek, yaklaşık beş yıl süresince Türkiye ile Çekya arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte, Askeri Ataşe Albay Altay Ayhan ve Ticaret Müşaviri Berat Demirci Cörüt de yer aldı, bu durum iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin altını çizen bir gelişme olarak kaydedildi.