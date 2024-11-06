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Çekya, Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Destek Veriyor

Çekya Başbakanı Fiala, Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecine destek vereceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:08
Çekya, Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Destek Veriyor

Çekya'dan Sırbistan'a AB'ye Katılma Desteği

Belgrad'da gerçekleştirilen resmi ziyarette, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi. Bu buluşmada, Çekya'nın Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine destek olacağı ifade edildi.

İyi İlişkiler ve Ticaret Hacmi

Fiala, Belgrad'da Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic tarafından resmi bir törenle karşılandı. Sırbistan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmelerin akabinde basın toplantısında konuşan Vucic, iki ülkenin ilişkilerinin son derece güçlü olduğunu belirtti ve son 12 yılda ticaret hacimlerinin 10 kat arttığını vurguladı.

Altyapı ve Savunma Sanayi İşbirliği

Vucic, Çekya'nın Sırbistan'ın AB üyeliği konusundaki desteği nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, "Çekya hiçbir zaman sorun çıkarmadı ve anlayış göstermekten kaçınmadı. Altyapı ve savunma sanayileri arasındaki işbirliğini ele aldık," dedi.

Lityum Kaynakları Üzerine Görüşmeler

Görüşmelerde lityum konusunun da gündeme geldiğini aktaran Vucic, "Her iki ülkenin de lityum kaynakları var ve çevreyi koruyarak, AB'nin dünya standartlarındaki normlarına uygun şekilde çalışmalar yapmayı tartıştık," ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın AB Üyeliği İçin Kararlılık

Fiala, Sırbistan'ın AB'ye üyelik sürecinde gerekli adımları attığını belirterek, Çekya'nın bu süreçte destek vermeye devam edeceğini açıkladı. Balkanlar'daki ülkelerin AB üyelik sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade eden Fiala, "Çekya, Sırbistan'ın AB yolunu kısaltmaya gayret gösterecek ve bir an önce üyeliğini destekleyecek" dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala (solda), çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Sırbistan'ın başkenti...

Çekya Başbakanı Petr Fiala (solda), çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) tarafından kabul edildi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala (solda), çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Sırbistan'ın başkenti...

Çekya Başbakanı Petr Fiala (solda), çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) tarafından kabul edildi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

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