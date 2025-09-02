DOLAR
Celalabad'da 5,2 Büyüklüğünde Yeni Deprem

Celalabad'da yerel saatle 15.29'da 5,2 büyüklüğünde, 10 km derinlikte deprem kaydedildi; bölge önceki 6,0'lık sarsıntının etkisi altındaydı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:41
Celalabad'da 5,2 Büyüklüğünde Yeni Deprem

Celalabad'da 5,2 büyüklüğünde yeni deprem

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde hafta sonu kaydedilen 6,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, Celalabad kentinde yeni bir sarsıntı daha yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem yerel saatle 15.29'da Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda ve 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 5,2 olarak ölçüldü.

Yerel makamların, Celalabad kenti içinde ve mücavir bölgede ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

Hafta sonu yaşanan 6,0'lık deprem ve yol açtığı yıkım

USGS, pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının ise 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Afgan Kızılayı, ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise ilk belirlemelere göre 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini duyurmuştu.

