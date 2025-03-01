Cem Köksal Gözaltında: Zorlu Holding CEO'suna Soruşturma Başlatıldı

Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, ramazan ayının kutlanmaması yönünde çalışanlarına gönderdiği mail sonrası gözaltına alındı. Bu gelişme, hakkında başlatılan soruşturmanın bir parçası olarak kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cem Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı ve süreç hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.