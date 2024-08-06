Çember-20 Operasyonunda 4.517 Firari Suçlu Yakalandı

Çember-20 Operasyonu: 4.517 Firari Suçlu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 gün içinde düzenlenen "Çember-20" operasyonları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 4.517 kişinin yakalandığını duyurdu.

Aramalar ve Yakalanmalar

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 81 il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, yakalama kararı olan toplam 4.517 firarinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Suç Türleri ve Süreleri

Yakalanan kişiler arasında, 4.489'unun 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arası ve 9'unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi. Suç türlerine göre dağılım ise şu şekildedir:

Hırsızlık: 698

698 Dolandırıcılık: 454

454 Yağma: 180

180 Adam öldürme: 124

124 Cinsel suçlar: 131

131 Narkotik suçlar: 731

731 Terör suçları: 39

39 Kaçakçılık ve organize suçlar: 458

Halkın Güvenliği İçin Kararlılık

Bakan Yerlikaya, firari suçluların yakalanarak adalete teslim edildiğini vurguladı ve şunları ekledi: "Firari suçlular için çember daralıyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."