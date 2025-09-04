Cenevre'de BM Önünde Gazze İçin Çadır Eylemi: 'Soykırım Dursun'

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Farklı ülkelerden onlarca Filistin destekçisi aktivist, Gazze'de yaşananlara tepki göstermek ve uluslararası toplum ile kuruluşları bu konuda harekete geçirmek için Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde çadır eylemi başlattı.

Eylemin yapısı ve sembolleri

Eylemciler, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin hemen yanında çadır kurdu. Grup, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirerek bunun durdurulması için BM ve uluslararası aktörlerin adım atmasını talep ediyor.

Çadırlı alana, Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen çocukları simgelemek üzere çocuk maketleri, kanlı çocuk elbiseleri ve ayakkabılar asıldı. Göstericiler ayrıca İsrail'e karşı uluslararası yaptırım çağrısında bulunuyor ve Gazze'ye askeri koruma sağlanmasını istiyor.

Aktivistlerin açıklamaları

Eylemcilerden İsviçreli Joelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Gazze'de yaşananlar karşısında) Çok çaresiziz. İki yıldır gördüklerimize dayanamıyoruz. Buradayız çünkü ne yapabiliriz ki? (Küresel Sumud Filosu) Şu anda Gazze'ye yelken açan birçok insan var ve biz de onları desteklemek istiyoruz. BM'nin önündeyiz çünkü BM'nin olan bitenden sorumlu olması, bir şeyler yapabilmesi ve şu anda yaşanan soykırıma verdiği tepkinin yeterli olmaması nedeniyle buradayız." ifadelerini kullandı.

Joelle, Gazze'de insanların katledildiğini ve bunun dayanılmaz bir durum olduğunu vurgulayarak, eylemi protesto amacıyla bir araya geldiklerini belirtti: "Şahsen bunun yeterli olmadığını düşünüyorum ama şu anda ne yapabiliriz? Şu anda yaptığımızdan daha azını yapamayız. Keşke daha fazlasını yapabilseydik."

Joelle, eylemlerini 23 Eylül'de New York'ta başlayacak 80. BM Genel Kurulu'nun üst düzey katılımlı toplantısına kadar sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Uluslararası sorumluluk ve talepler

Fransız aktivist Sebastian ise, "Uluslararası sistemin, Filistin halkına yönelik soykırımdaki suç ortaklığını protesto etmek için buradayız." dedi. Sebastian, kurumların insanlığa karşı işlenen suçlarda kayıtsız kalmayı reddettiklerini ve bunun soykırım ile sömürgeciliğe karşı harekete geçme sorumluluğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Sebastian, "(Gazze'de) Soykırımın başlamasının üzerinden 2 yıl, Filistin'in, siyonist planlamayla işgal ve sömürgeleştirilmesinin üzerinden ise 77 yıl geçti. ABD, bu soykırımın gerçekleşmesinde önemli bir aktör ve ABD'nin uluslararası sistemi felç edecek önemli yetkilere sahip olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sebastian ayrıca, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla 44 ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun güvenli geçişinin garanti altına alınmasını talep ettiklerini ve İsrail'e karşı acil, somut yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Eylemciler, Filistin'in sömürgeden kurtulmasını ve tüm Batılı ile sömürgeci güçlerin bölgeden uzaklaştırılmasını da talep ediyor.

Farklı ülkelerden onlarca Filistin destekçisi aktivist, Gazze'de yaşananlara tepki göstermek ve uluslararası toplum ile kuruluşları bu konuda harekete geçirmek için Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde çadır eylemi başlattı. Sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin hemen yanında çadır kuran eylemciler, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak niteleyerek, bunun durdurulması için adım atılmasını istiyor. Eylemciler, çadırların bulunduğu alana Gazze'de, İsrail saldırılarında öldürülen çocukları simgelemek adına çocuk maketleri, kanlı çocuk elbiseleriyle ayakkabılar astı. İsrail'e karşı uluslararası yaptırım çağrısında bulunan göstericiler, Gazze’ye askeri koruma gerektiğini de ifade ediyor.