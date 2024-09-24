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Cenevre'de İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırılarına Tepki

Cenevre'de toplanan eylemciler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:08
Cenevre'de İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırılarına Tepki

Cenevre'de İsrail'in Saldırılarına Protesto

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Bel Air Meydanı'nda, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı geniş katılımlı bir protesto düzenlendi.

Eyleme katılan yüzlerce kişi, yanında getirdikleri Filistin ve Lübnan bayraklarıyla birlikte, İsrail'i sert bir dille kınadı. Göstericiler, ellerinde dövizler tutarak, Gazze'deki insani duruma ve son zamanlarda artan İsrail saldırılarına dikkat çekti.

Çeşitli Dillerde Slogan ve Talepler

Eylemciler, İngilizce, Arapça ve Fransızca sloganlar atarak, soykırımı durdurma ve saldırıların sona ermesi yönünde güçlü bir mesaj verdiler.

Yaklaşık olarak 1,5 saat süren eylem, herhangi bir taşkınlık olmadan sona erdi ve katılımcılar barışçıl bir şekilde dağıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi. Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi. Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi. Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi. Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi. Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi. Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi. Kentteki Bel Air Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

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