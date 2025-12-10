DOLAR
Çerçioğlu Kuyucak Muhtarlarıyla Buluştu — Yatırımlar Masaya Yatırıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak muhtarları ve kurum temsilcileriyle ilçedeki yatırımları, planlanan proje ve hizmetleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:39
Kuyucak'ta yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı, yerel ihtiyaçların ve önceliklerin ele alınması amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları ile kurumların il temsilcileri de katıldı. Katılımcılar, ilçede yürütülen yatırım ve hizmetlerin mevcut durumunu değerlendirdi.

Görüşmelerde Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlar ile hayata geçirilmesi planlanan proje, çalışma ve hizmetler detaylı şekilde ele alındı. Muhtarların talepleri ve görüşleri dinlendi, saha ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Çerçioğlu, Kuyucak'ta olduğu gibi Aydın’ın tüm ilçelerinde yatırımların, çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı ve yerel yönetim taahhütlerini yineledi.

Toplantıdan memnuniyet duyduklarını ifade eden muhtarlar, toplantı sonrası Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

