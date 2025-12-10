Çerçioğlu Kuyucak Muhtarlarıyla Buluştu — Yatırımlar Masaya Yatırıldı

Kuyucak'ta yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı, yerel ihtiyaçların ve önceliklerin ele alınması amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları ile kurumların il temsilcileri de katıldı. Katılımcılar, ilçede yürütülen yatırım ve hizmetlerin mevcut durumunu değerlendirdi.

Görüşmelerde Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlar ile hayata geçirilmesi planlanan proje, çalışma ve hizmetler detaylı şekilde ele alındı. Muhtarların talepleri ve görüşleri dinlendi, saha ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Çerçioğlu, Kuyucak'ta olduğu gibi Aydın’ın tüm ilçelerinde yatırımların, çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı ve yerel yönetim taahhütlerini yineledi.

Toplantıdan memnuniyet duyduklarını ifade eden muhtarlar, toplantı sonrası Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, KUYUCAK İLÇESİNDE GÖREVLERİNİ SÜRDÜREN MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ.