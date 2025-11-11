Çerkezköy'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Caddeler Göle Döndü

Çerkezköy'de akşam saatlerinde etkili sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi; rögar tıkanması, su baskınları ve trafikte aksamalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:30
Çerkezköy'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Caddeler Göle Döndü

Çerkezköy'de sağanak yağış hayatı felç etti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağış nedeniyle birçok cadde ve kavşakta su birikintileri oluştu.

Etkiler ve ulaşımda aksama

Mehmet Hikmet Uğraş Caddesi başta olmak üzere rögarların tıkanması sonucu trafik durma noktasına geldi ve uzun araç kuyrukları oluştu. Küçük Sanayi Sitesi önündeki kavşak, BSH Kavşağı ve çevresinde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Ayrıca Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde oluşan su birikintileri bazı araçların yolda kalmasına yol açtı.

Su baskınları ve vatandaş tepkisi

Yağış sonucu bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı; vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. Bölge halkı, tepkisini altyapı yetersizliği üzerinden dile getirdi.

Belediye çalışmaları

Belediye ekipleri, yağışın olumsuz etkilerini azaltmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, oluşan su baskınlarını gidermek ve trafiği rahatlatmak için müdahalelere devam ediyor.

YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'ye Şehit Ateşi: Gürcistan'da Düşen C-130'da Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
2
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti
3
Tekirdağ Muratlı'ya Şehit Ateşi: Hava Astsubay İlker Aykut
4
Gürcistan'da Düşen Askeri Kargo Uçağında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nden 9 Şehit
5
Lüleburgaz’da Şehit Acısı: C-130 Kazasında Üstçavuş Berkay Karaca
6
Aydın Efeler'de üniversiteli Melisa Şengül arkadaşının evinde ölü bulundu
7
Sahte TOKİ Sitesi Tuzağı: 112 ATT'si 7 bin 500 lira Dolandırıldı

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler