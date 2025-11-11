Çerkezköy'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Caddeler Göle Döndü

Çerkezköy'de sağanak yağış hayatı felç etti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağış nedeniyle birçok cadde ve kavşakta su birikintileri oluştu.

Etkiler ve ulaşımda aksama

Mehmet Hikmet Uğraş Caddesi başta olmak üzere rögarların tıkanması sonucu trafik durma noktasına geldi ve uzun araç kuyrukları oluştu. Küçük Sanayi Sitesi önündeki kavşak, BSH Kavşağı ve çevresinde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Ayrıca Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde oluşan su birikintileri bazı araçların yolda kalmasına yol açtı.

Su baskınları ve vatandaş tepkisi

Yağış sonucu bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı; vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. Bölge halkı, tepkisini altyapı yetersizliği üzerinden dile getirdi.

Belediye çalışmaları

Belediye ekipleri, yağışın olumsuz etkilerini azaltmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, oluşan su baskınlarını gidermek ve trafiği rahatlatmak için müdahalelere devam ediyor.

