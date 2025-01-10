Çerkezköy Kaymakamı Günlü, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdi.

Bu kapsamda, Ülkemizdeki çeşitli alanlarda çekilen anlamlı ve etkileyici fotoğraflar için halk oylaması yapılacak. Kaymakam Günlü'nün bu süreçteki yer alması, fotoğraf sanatının ve Anadolu Ajansı’nın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Oylama sonucunda, yılın en çok beğenilen fotoğrafları belirlenecek. Bu etkinlik, halkın katılımı ile; fotoğraf sanatını canlandırmak ve başarılı sanatçıları ödüllendirmek amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.