Çeşme'de 3 Kişinin Öldürülmesi Davası: Duruşma Ertelendi

İzmir Çeşme'de 3 kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin duruşmada eksiklikler gerekçesiyle yargılama ertelendi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:26
Çeşme'de 3 kişinin öldürülmesi davasında duruşma sürdü

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişinin ölümü ve 1 kişinin yaralanması ile ilgili olarak yargılanan sanıkların duruşmasına Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada tanıklar, sanık beyanları ve aile tepkisi

Tutuklu sanıklar B.B. ve O.A., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık Ö.Ö., hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen maktul yakınlarından Mehmet Sait Medeni'nin annesi Sarihe Medeni, fenalaşması nedeniyle dışarı çıkarıldı. Tanık beyanlarının dinlendiği duruşmada O.A., tarafları barıştırmak için olay yerine gittiğini, B.B. ise "Böyle bir şeyin yaşanmasını gerçekten istemezdim." dedi. Ö.Ö. de karşı tarafı tanımadığını, arkadaşının çağırması üzerine olay yerine gittiğini iddia etti.

Mağdur ailelerin bir kısmının avukatı Levent Kahya, olayın basit bir "yan bakma" kavgası olmadığını düşündüklerini belirterek, maktul yakınlarının çoğunluğunun tepki olarak duruşmaya katılmadığını söyledi. Kahya, Adli Tıp Kurumu kararının eksik olduğunu savunarak tamamlanmasını istedi.

Sanık avukatlarının savunma yaptığı sırada maktul yakınları tepki gösterip salonu terk etti; tepkiler adliye dışında da devam etti ve maktul yakınları polislerce yatıştırıldı.

Mahkeme kararı ve duruşmanın ertelenmesi

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın seyri ve iddianame

Olay, 28 Kasım 2024'te Çeşme'de çıkan silahlı kavgada gerçekleşti. Olayda Azat Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni öldü, A.M. ise yaralandı. Şüphelilerden O.A. ve Ö.Ö. polise teslim olurken, B.B. polis ekiplerince yakalandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; tutuklu sanık B.B. hakkında üç maktule karşı 3 kez müebbet istemiyle "kasten öldürme" suçundan, A.D. ve A.M.'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er yıl ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl isteniyor. Tutuklu sanık O.A. ve tutuksuz sanık Ö.Ö. hakkında ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıl, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 9'ar yıl hapis cezası talep ediliyor. İddianame mahkemece kabul edilmişti.

