Cevdet Yılmaz, COP30 için gittiği Belém'de Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi; ikili ve bölgesel iş birliği gündemde.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30'da Ahmed eş-Şara ile görüştü

Belém'de kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) için geldiği Brezilya'nın Belém kentinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Yılmaz, 10 Kasım’da başlayacak ve iki hafta sürecek olan COP30 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belém'de, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ansari ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve İklim Sorunları Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

"Görüşmelerimizde iklim eylemi, COP29’un kazanımları, COP31 ev sahipliği adaylığımız, küresel iklim finansmanının güçlendirilmesi, ikili ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler, ticaret, enerji, ulaştırma, sınır güvenliği ve çevresel konular dahil geniş bir yelpazede ortak gündemlerimizi değerlendirdik. Türkiye olarak Azerbaycan, Suriye, İran ve Rusya ile köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizi ve yapıcı diyaloğumuzu güçlendirmeye; bölgemizde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen iş birliği mekanizmalarını ilerletmeye kararlıyız. Küresel ölçekte ise adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iklim diplomasisi için tüm paydaşlarımızla yakın istişare ve dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

