Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığa Vekalet Edecek — Erdoğan'ın Çin Ziyareti

Erdoğan'ın 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki Çin ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 01:28
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 01:28
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığa Vekalet Edecek — Erdoğan'ın Çin Ziyareti

Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığa Vekalet Edecek

Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Vekalet kararına ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

