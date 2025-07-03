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Cevdet Yılmaz'dan Aile ve Nüfus Politikaları Üzerine Önemli Açıklamalar

Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nda aile ve nüfusa yönelik yenilikçi eylem planlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:25
Cevdet Yılmaz'dan Aile ve Nüfus Politikaları Üzerine Önemli Açıklamalar

Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kreş ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasından aile hayatı ile çalışma hayatını eş zamanlı sürdürmeye imkan sağlayan çalışma modellerine, ebe hizmetinin, sağlık hizmetinin yaygınlaştırılmasından kültürel çalışmalara, ekonomik teşviklerden yerleşime kadar geniş bir yelpazede eylem planlarımızı hazırlıyoruz." dedi.

Aile Yapısını Güçlendirecek Çalışmalara Hız Veriliyor

Toplantının açılışında, ocakta gerçekleştirilen toplantıya atıfta bulunan Yılmaz, nüfus politikalarının mevcut durumu ve atılacak adımların değerlendirildiğini ifade etti. Ailenin ve nüfus yapısının korunmasına yönelik somut uygulamalara hızlı bir şekilde başlandığına dikkat çeken Yılmaz, doğum yardımı kapsamındaki ödemelerde anlamlı bir artış sağlandığını belirtti. Yeni düzenlemeye göre doğum sonrası tek seferlik ödeme miktarı 5 bin liraya çıkarılacak, ikinci çocuk için beş yaşına kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 bin lira düzenli doğum yardımı ödemeleri yapılacaktır.

Çok Yönlü Eylem Planları ve Çalışma Grupları Kuruldu

Aile ve Gençlik Fonunun 81 ilde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Yılmaz, 14 Nisan'da gerçekleştirilen teknik toplantı sonucunda altı ayrı çalışma grubunun oluşturulduğunu bildirdi. Gruplar, "mevzuat", "çalışma hayatı", "sağlık", "eğitim", "ekonomik teşvikler" ve "iletişim ve farkındalık oluşturma" başlıkları altında faaliyet gösterecek.

Demografik Kırılganlık Riski ve Ulusal Strateji

Yılmaz, nüfus projeksiyonlarının olumlu karşılanması gerektiğini belirtirken, aile kurumu ve güçlü nüfus yapısını güvence altına alacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin şart olduğunu vurguladı. “Güçlü aile, güçlü toplum” vurgusuyla ailelerin sayısının artırılmasının ve çocuk sahibi olma yaş ortalamasının düşürülmesinin temel öncelik olduğunun altını çizdi.

Yeni Politikalara İhtiyaç Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026–2035 dönemini "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Yılmaz, doğurganlık hızındaki düşüşü "varoluşsal bir tehdit" olarak tanımladı. Yılmaz, bu süreçte aileye ve nesillere zarar veren yaklaşımlara karşı kamu kurumları ve vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve diğer pek çok üst düzey yetkili katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Nüfus Politikaları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Nüfus Politikaları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

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