Cevdet Yılmaz: Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze Mektubuna 'İnsanlık İttifakı' Vurgusu

Cevdet Yılmaz'tan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Mektup Hakkında Açıklama

Yılmaz: Mektubun 'İnsanlık İttifakı' çerçevesinde sonuç vermesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'ın mektubunda, Ukrayna'daki savaş için gösterilen hassasiyetin Gazze'deki insani kriz için de gösterilmesi çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de katledilen binlerce masum çocuğun sesi olmak için Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan tarafından Melania Trump'a yazılan mektubun, 'İnsanlık İttifakı' çerçevesinde küresel adaletin ve barışın tesisine vesile olmasını diliyorum.

Yılmaz'ın açıklaması, Emine Erdoğan'ın mektubunun uluslararası dayanışma ve insani duyarlılık çağrısını vurguluyor.