Kütahya'da Gözleme Geleneğini Yaşatan Asya Nil Şavk

Asya Nil Şavk, Kütahya'daki işletmesinde geleneksel yöntemlerle haşhaşlı, yaren, ıspanaklı ve peynirli gözlemeler yaparak gerçek gözleme kültürünü yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:44
Kütahya'da Geleneksel Gözleme Geleneğini Sürdürüyor

Geçmişin izlerini sofralara taşıyan lezzet

Asya Nil Şavk, Kütahya’da açtığı işletmesinde geleneksel yöntemlerle gözleme yapıyor. Şavk, gerçek gözleme kültürünün unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, ürünlerinde geçmişin izlerini yaşatmak istediğini söyledi.

Gözleme Anadolu’da yokluk zamanlarının yemeğidir, diyen Şavk, "Eskiden insanlar ellerindeki un ve yağla karınlarını doyururdu. Ben de işletmemde o dönemde nasıl yapılıyorsa aynı şekilde üretmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversite yıllarında Çanakkale’de aşçılık yaptığını aktaran Şavk, o dönemde mutfakta satılan gözlemelerin geleneksel tariften uzak olduğunu fark ettiğini anlattı: "Hamuru açıp içine mısır, peynir koyup gönderiyorlardı. Bu değil arkadaşlar. Gözleme deyince aklıma haşhaşlı olan geliyor. Dışarıda hiç görmemiştim. Mesela gözlemenin içine mısır girmez".

Memleketine döndükten sonra kendi dükkanını açan Şavk, haşhaşlı, yaren, ıspanaklı, peynirli ve patatesli gözlemeler yaptığını belirterek, ürün çeşidini gelenekten kopmamak için sınırlı tuttuğunu vurguladı. Şavk, "Temelinde ninelerimizin taze sütle yaptığı peynirlerle hazırlanan ürünler yatar. Bence bu yeterli" dedi.

Ürünlerin fiyatlarının altına konulan para görsellerinin dikkat çektiğini söyleyen Şavk, bunun tamamen babasının fikri olduğunu belirtti. "Başta nasıl olacak diye anlamadım. Babam Mehmet Yeşil çizip gösterince çok güzel olduğunu düşündüm. Hem dikkat çekiyor hem de farklılık oluşturuyor. Babama bu konuda çok güveniyorum" diye konuştu.

ASYA NİL ŞAVK, GERÇEK GÖZLEME KÜLTÜRÜNÜN UNUTULMAYA YÜZ TUTTUĞUNU BELİRTEREK, YAPTIĞI ÜRÜNLERDE...

ASYA NİL ŞAVK, GERÇEK GÖZLEME KÜLTÜRÜNÜN UNUTULMAYA YÜZ TUTTUĞUNU BELİRTEREK, YAPTIĞI ÜRÜNLERDE GEÇMİŞİN İZLERİNİ YAŞATMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

