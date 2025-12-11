DOLAR
42,6 0%
EURO
50,15 -0,69%
ALTIN
5.834,34 -0,68%
BITCOIN
3.829.979,7 2,69%

Iğdır'da Uyuşturucu Baskını: 'Torbacı' Operasyonunda 7 Gözaltı

Iğdır'da Narkotik Şube'nin operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi firari; çok sayıda uyuşturucu, aparat, bir pompalı tüfek şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:27
Iğdır'da Uyuşturucu Baskını: 'Torbacı' Operasyonunda 7 Gözaltı

Iğdır'da 'Torbacı' Operasyonu: 7 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen sokak satıcılarına yönelik önemli bir darbe vuruldu.

Operasyonun Seyri

Haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli hakkında, adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin firari olduğu bildirildi.

Ele Geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanım aparatları, bir pompalı tüfek şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler sürdürüyor.

IĞDIR'DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

IĞDIR'DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

IĞDIR'DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rutte: 'Rusya’nın Bir Sonraki Hedefi Biziz' — NATO'ya Acil Çağrı
2
Putin-Maduro Telefon Görüşmesi: Rusya'dan Destek
3
Diyarbakır Bağlar'da Şahıs Evini Ateşe Verdi: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
4
İnegöl'de Motosiklet Çarpışması: Sürücü Yaralı Annesinin Elini Tutup Moral Verdi
5
İnegöl'de motosiklet kadın yayaya çarptı: 2 yaralı
6
Bursa Mudanya'da Metruk Evde Yangın: İtfaiye Müdahalesi ve Mahalleli Tepkisi
7
Bakan Bak'tan Aysel Önder'e Tebrik: Dünya Rekoru ve Altın Madalya

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?