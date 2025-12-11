Iğdır'da Uyuşturucu Baskını: 'Torbacı' Operasyonunda 7 Gözaltı

Iğdır'da 'Torbacı' Operasyonu: 7 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen sokak satıcılarına yönelik önemli bir darbe vuruldu.

Operasyonun Seyri

Haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli hakkında, adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin firari olduğu bildirildi.

Ele Geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanım aparatları, bir pompalı tüfek şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler sürdürüyor.

IĞDIR'DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ