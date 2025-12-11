DOLAR
Karabük'te 5000 Evler Köprüsü'nde Kaza: 1 Yaralı, Anlar Kamerada

Karabük 5000 Evler Köprüsü girişinde iki otomobil çarpıştı; 1 sürücü yaralandı ve kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:22
Safranbolu istikametinde iki otomobil çarpıştı

Kaza, 5000 Evler Köprüsü girişinde meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan Sercan K. idaresindeki 78 SE 183 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Ahmet Ö. idaresindeki 78 AR 314 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Sercan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde yer aldı.

