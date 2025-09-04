DOLAR
41,17 0%
EURO
48,09 -0,06%
ALTIN
4.685,7 0,61%
BITCOIN
4.569.594,54 1,05%

Cevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' Liderler Toplantısına Erdoğan'ı Temsilen Katılacak

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu toplantısına çevrim içi katılacak; gündem Rusya-Ukrayna barış müzakereleri.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:48
Cevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' Liderler Toplantısına Erdoğan'ı Temsilen Katılacak

Cevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' Liderler Toplantısına Erdoğan'ı Temsilen Katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bugün Paris'te hibrit düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu liderler toplantısına çevrim içi katılacak.

Toplantının gündemi

Toplantıda Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Görüşmelerde, ateşkes sağlanması ve kalıcı barış yolları tartışılacak.

Katılımcılar

Avrupa'nın önde gelen ülkeleri ile AB ve NATO temsilcilerinin yanı sıra Japonya, Avustralya ve Kanadanın da yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için çalışmalar yürütüyor.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor