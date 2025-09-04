Cevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' Liderler Toplantısına Erdoğan'ı Temsilen Katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bugün Paris'te hibrit düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu liderler toplantısına çevrim içi katılacak.

Toplantının gündemi

Toplantıda Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Görüşmelerde, ateşkes sağlanması ve kalıcı barış yolları tartışılacak.

Katılımcılar

Avrupa'nın önde gelen ülkeleri ile AB ve NATO temsilcilerinin yanı sıra Japonya, Avustralya ve Kanadanın da yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için çalışmalar yürütüyor.