Cevdet Yılmaz, Safi Arpaguş'u Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atanmasından Dolayı Tebrik Etti

Cevdet Yılmaz, Safi Arpaguş'u Diyanet İşleri Başkanlığı'na Atandıktan Sonra Tebrik Etti

Atama mesajı NSosyal hesabından paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Safi Arpaguş'un Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanmasını tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Safi Arpaguş hocamızı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Görev süresi boyunca sunduğu hayırlı hizmetler için Ali Erbaş hocamıza teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.